Глава Каталонии отказался ехать в Мадрид

Глава Каталонии Карлес Пучдемон не станет выступать перед сенатом Испании 26 октября, сообщает газета La Vanguardia.
Ранее ряд местных СМИ передал, что региональный лидер в четверг вечером намерен представить Мадриду ответ на решение правительства Испании задействовать статью 155 Конституции королевства, разрешающую ограничение самоуправления Каталонии. Данная информация, однако, не подтвердилась.
Как сообщила газета, заседание парламента Каталонии, которое изначально было запланировано на 10:00 по местному времени 26 октября, перенесено на 16:00. Кроме того, указывается, что мероприятие это будет иметь продолжение утром в пятницу. В ходе заседания должно решится, как именно региональные власти станут отвечать на действия Мадрида. Между тем руководство Каталонии на официальном уровне пока не делает никаких заявлений на сей счет.