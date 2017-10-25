Представительство «Талибан» хотят перевести в Туркменистан

Представительство движения «Талибан», размещенное в Катаре, предложили перевести в Туркменистан. С такой инициативой выступил посол Афганистана в Катаре Файзулла Какар, передает афганский телеканал «1TV».

«Думаю, что такие страны, как Туркменистан и Индонезия, заинтересованы в сотрудничестве ради мира. Представительство, наверное, будет переведено в одну из них», – заявил он VOA.

Представительство «Талибана» в Катаре было открыто в 2013 году при поддержке США. Предполагалось, что оно будет осуществлять просредническую деятельность во взаимоотношениях движения и правительства Афганистана. Однако затея эта существенных результатов не дала, хотя. в частности, в 2014 году представительство и поспособствовало в освобождении захваченного в плен талибами американского военного.