Новая спецоперация СГБ против долларовых спекулянтов

В ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности, были задержаны жители Масаллинского района Азер Акиф оглу Бабаев, Мехман Магеррам оглу Гафарлы и Нофель Муштаба оглу Мамедов, подозреваемые в контрабанде крупной суммы иностранной валюты. Об этом haqqin.az сообщили в Отделе по связям с общественностью СГБ.

Сообщается, что валюта добыта была ими в результате незаконных обменно-денежных операций.

В ходе проведенных обысков у задержанных были обнаружены и изъяты 71,5 тысяч долларов, 6500 рублей и 4,3 тыс. манатов.

Оперативно-розыскные мероприятия по данному факту продолжаются.