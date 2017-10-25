Россия создает в Армении авиакомпанию

РФ и Армения продолжают переговоры о создании армянского авиаперевозчика на базе российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение минтранса России.

Накануне в Ереване министр транспорта РФ Максим Соколов принял участие в мероприятиях в рамках визита в Армению председателя российского правительства Дмитрия Медведева.

"Министр… проинформировал, что по линии минпромторга России ведется работа по проекту создания в Армении национального авиаперевозчика на базе российских самолетов Sukhoi Superjet 100", — говорится в сообщении.

Ранее глава минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что Россия может в течение пяти лет поставить Армении не более 10 самолетов Sukhoi SuperJet 100 и что первые поставки - предположительно в 2019 году - составят всего от двух до четырех лайнеров.