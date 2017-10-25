Минюст и Генпрокуратура о побеге заключенных и аресте конвоиров

Минюст и Генпрокуратура распространили совместное сообщение касательно побега заключенных.

В сообщении говорится, что 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку - Астара - Баку обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений Этибар Алекбер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами бежали из-под надзора конвойных на территории поселка Баладжары.

В связи с этим Минюст незамедлительно создал оперативный штаб. В настоящий момент совместно с другими правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по оперативному поиску и задержанию беглецов.

Для расследования способствовавших побегу условий и причин была проведена всесторонняя служебная проверка.

На основе предварительных ее результатов, по приказу министра юстиции, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей командир конвойного батальона, полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев и исполняющий обязанности начальника штаба батальона, майор юстиции Хикмет Садыгов были уволены из органов юстиции. Командир второй конвойной роты батальона, капитан юстиции Руслан Зейналов, командир третьей конвойной роты батальона, капитан юстиции Рза Ханкишиев и старший помощник начальника штаба по конвойной службе, капитан юстиции Ракиф Мамедов были освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, сопровождающий в вагоне арестантов начальник караула Джейхун Самедов и 7 других сотрудников были уволены из органов юстиции, а другие работники конвойной команды были привлечены к строгой административной ответственности.

В связи с означенным фактом в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям: 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

С участием экспертов Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Центра судебной экспертизы Министерства юстиции был произведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели события, а также проведены другие надлежащие процессуальные мероприятия.

В ходе предварительного следствия было установлено, что во время этапирования арестованных лиц караульным расчетом в отношении Э.Мамедова и А.Агами не были соблюдены «Правила сопровождения арестованных лиц», что привело к чрезвычайному происшествию – побегу арестантов.

В связи с этим начальник караула Д.Самедов, помощник начальника караула Фуад Гаджиев и Турал Платханов были привлечены к ответственности по статье 308.2 УК АР. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

За побег из-под надзора Э.Мамедов и А.Агами в качестве подозреваемых лиц привлечены к ответственности по статье 304.2.1 УК АР. Они объявлены в розыск, и в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются следственные мероприятия по поимке и задержанию Э.Мамедова и А.Агами. Выясняются обстоятельства преступления, и определяется круг причастных к нему лиц.