В Австрии задержали «пакистанского мясника»

Федеральная криминальная полиция Австрии задержала человека, подозреваемого властями Пакистана в убийстве 70 человек. Исламабад внес его в список самых разыскиваемых людей, в стране его называют «пакистанским мясником», передает РБК со ссылкой на сообщение австрийской криминальной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию, что разыскиваемый перемещается между Венгрией и Австрией. Власти двух стран смогли установить его точное местонахождение, подозреваемый находился в венгерском городе Бой, где проживал среди нелегальных мигрантов.

«Я поздравляю австрийских следователей с этим успехом», — заявил министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка.

В криминальной полиции отметили, что в ближайшие дни будет принято решение о выдаче задержанного пакистанским властям.