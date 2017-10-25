Турецкая партия тоже поддержала «Карабах»

В Турции продолжают звучать слова поддержки в адрес Азербайджана и футбольного клуба «Карабах» после скандальной публикации в газете Sabah.

Эстафету у болельщиков, выразивших солидарность с азербайджанскими любителями футбола в ходе матчей прошедшего тура чемпионата Турции, переняла новая турецкая партия IYI. В ходе сегодняшнего заседания члены партии подняли флаг Азербайджана и ставшую уже знаменитой хореографию со словом «Карабах».

Напомним, что журналист Мевлют Тезел на страницах газеты Sabah высмеял болельщиков футбольного клуба «Карабах» за их хореографию на матче с «Атлетико».

Публикация вызвала крайне негативную реакцию в Азербайджане. Многие любители футбола в нашей стране были возмущены тем, что популярное, да к тому же еще и проправительственное, издание братской страны позволяет себе издевки в адрес азербайджанских болельщиков.

Турецкому изданию ответили представители футбольного клуба «Карабах». Спустя некоторое время статья была удалена с сайта издания. Сам автор извинился за содеянное в своем твиттере и даже написал по этому поводу отдельную статью в той же Sabah.