Премьер Эстонии попал в ДТП в центре Таллина

Автомобиль премьер–министра Эстонии Юри Ратаса в среду попал в ДТП в центре Таллина, по предварительным данным, глава правительства не пострадал, сообщает газета Postimees.

"В центре Таллина перед зданием Драматического театра в служебный автомобиль премьер-министра марки Audi врезался сбоку внедорожник Mercedes. Во время аварии Ратас находился в автомобиле. По словам очевидцев, премьер вышел из машины, пересел в автомобиль охраны и покинул место происшествия", — говорится в сообщении.

Департамент полиции и погранохраны пока не подтвердил эту информацию.