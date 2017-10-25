В Ширване журналист остался под колесами

Сегодня вечером в Ширване автобус с государственными регистрационными номерами 90-JS-404 сбил пешехода – 61-летнего Сахавата Мамедова, сотрудника газеты Həftə İçi, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, погибший был также региональным корреспондентом изданий Ədalət и Təzadlar.
Журналиста С.Мамедова, получившего тяжелые травмы, доставили в больницу, однако, врачам не удалось спасти ему жизнь.
Городская прокуратура Ширвана начала расследование по факту гибели журналиста.