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Паспорт Сингапура назван самым могущественным в мире

 

Аналитики интернет-сервиса Passport Index составили рейтинг паспортов различных государств мира. Критерием отбора было количество стран, которые держатель паспорта может посетить без визы или с получением визы в месте пересечения границы. Об этом сообщает Independent.

Первое место занял паспорт города-государства Сингапур в Юго-Восточной Азии, предостовляющий безвизовый въезд в 159 стран. На втором месте оказалась Германия. С немецким паспортом можно посетить без визы 158 государств. Третье место разделили Швеция и Южная Корея (157 стран). США, Канада, Ирландия и Малайзия на шестом месте (154 страны). Украина находится на 32-м месте вместе с Макао и Тайванем (безвизовый въезд в 120 стран). Россия разделила 41-е место с Македонией и Кирибати — свободный въезд в 108 стран.

Последние строки рейтинга заняли Сирия (29 стран), Пакистан и Ирак (26 стран) и Афганистан, с паспортом которого можно посетить без визы только 22 страны.

Ранее в этом месяце сообщалось, что власти Португалии планируют упростить процедуру получения шенгенской визы для россиян. Об этом рассказала госсекретарь страны по туризму Алла Мендес Годинхо.

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