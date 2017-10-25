Госдеп поддержал инициативу курдов

Госдепартамент США приветствует решение властей Иракского Курдистана о прекращении вооруженных столкновений с иракской армией и призыв к переговорам с Багдадом, передает РИА Новости.

"Мы приветствуем заявление регионального правительства Курдистана, которое объявило о полном прекращении огня и остановке военных операций. Спокойствие и диалог – это шаг вперед", — заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в микроблоге в Twitter.

В среду региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь и начать диалог, при этом со своей стороны власти автономии выразили готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как отмечается в заявлении, атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию.

Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона.