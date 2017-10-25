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Новая кампания Kapital Bank для учителей

 

Льготная кампания для работников образования «Gözəl peşə, özəl təklif» («Хорошая профессия, специальное предложение») от Kapital Bank продолжается до 30-го ноября 2017-го года. В рамках акции работники образования, обратившие в Kapital Bank, могут воспользоваться до 2%-й скидкой на годовую процентную ставку. Также кредит до 8 000 манат оформляется без поручителя.

Сумма кредита составляет от 300 до 20 000 манат, а срок от 3-х до 48 месяцев. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную карту и удостоверение личности.

Кроме того, также продолжается регистрация сотрудников образования получающих зарплату по платежным картам банка, Лотереи «Осенняя возможность» (“Payız fürsəti”). По условиям акции владелец карты зарегистрировав свой номер мобильного телефона в банкоматах Kapital Bank до 30 ноября 2017 года, автоматически становится участником Лотереи.

Тиражи розыгрышей Лотереи будут проводится 2-го ноября и 4-го декабря 2017-го года. В ходе розыгрыша будут разыграны более 500 денежных призов. В конце лотереи будет разыгрываться 1 приз в размере 3000 манат. Информацию об участие в Лотереи можно получить на сайте банка – www.kapitalbank.az/tehsil-lotereya.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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