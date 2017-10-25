Госпитализирован президент Бразилии

Президент Бразилии Мишел Темер был направлен в среду в одну из больниц в столице страны в связи с ухудшением самочувствия, передает телеканал Globo.
Других сведений о состоянии его здоровья пока не сообщается.
Президент Бразилии Мишел Темер был направлен в среду в одну из больниц в столице страны в связи с ухудшением самочувствия, передает телеканал Globo.
Других сведений о состоянии его здоровья пока не сообщается.
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