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Госпитализирован президент Бразилии

 

Президент Бразилии Мишел Темер был направлен в среду в одну из больниц в столице страны в связи с ухудшением самочувствия, передает телеканал Globo.

Других сведений о состоянии его здоровья пока не сообщается.

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