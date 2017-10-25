Азербайджанец не признается в подкупе украинского прокурора

В Центральном районном суде Николаева сегодня начался судебный процесс в уголовном производстве по обвинению гражданина Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда, передает haqqin.az со ссылкой на издание «НикВести».

Согласно информации, азербайджанец, имя которого не называется, в декабре прошлого года через полицейского пытался передать старшему следователю прокуратуры Николаевской области взятку в размере 5 тысяч долларов. Таким образом он пытался вернуть изъятые в рамках уголовного производства вещи и документы, а также закрыть дело.

Отмечается, что судебное заседание в указанном производстве происходит с участием переводчика, привлеченного по ходатайству защитников обвиняемого, поскольку тот не понимает украинский язык.

Обвиняемый свою вину не признал. В настоящее время в заседании объявлен перерыв до 3 ноября.