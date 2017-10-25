Вице-премьер Каталонии: «Нас вынуждают объявить о независимости»

Испания не оставляет Каталонии другого выбора, кроме как объявить о создании независимой республики, заявил вице-премьер каталонского правительства Ориол Жункерас агентству Associated Press в среду.

Левая республиканская партия Каталонии, которую возглавляет Жункерас, будет работать над строительством независимой республики.

«Так как мы понимаем, что есть требование народа создать такую республику», - сказал он, подчеркнув, что говорит от лица своей партии, а не от лица правительства Карлеса Пучдемона.

Правительство Испании на чрезвычайной встрече 21 октября приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония, в результате чего Испания может, среди прочего, отстранить от власти руководство Каталонии.

Решение правительства должен утвердить Сенат. Сессия, посвященная этой проблеме, запланирована на 27 октября.