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Багдад оставил курдов без денег

 

Доходы бюджета Иракского Курдистана в связи с политическим и военным кризисом из-за референдума сократились с 800 до 300 миллионов долларов ежемесячно, заявил председатель комитета по финансам и вопросам экономики парламента курдской автономии Иззат Сабер, передает РИА Новости.

По словам депутата, в настоящий момент автономия переживает тяжелое экономическое положение в связи с тем, что центральное правительство взяло под свой контроль поступление от нефтяных прибылей, других доходов Курдистана, установило контроль над аэропортами и пограничными переходами.

«До этого кризиса доходы региона Курдистан ежемесячно составляли 800 миллионов долларов США, однако из-за сокращения экспорта нефти вследствие нынешних событий поступление доходов сократилось до 300 миллионов долларов и меньше», — заявил глава парламентского комитета.

Сабер напомнил, что Багдад не выплачивает зарплату служащим автономии, в то время как внутренних доходов региона на покрытие выплат чиновникам не хватает.

По его словам, разрешить экономическую проблему невозможно, «пока не будет решена военная и политическая проблемы». «Будущее неясно», — подытожил депутат.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Багдад ввел в отношении Курдистана ряд санкций, в том числе призвав зарубежные компании прекратить с Курдистаном торговлю нефтью.

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