Мирзиёев на переговорах с Эрдоганом

Сегодня в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Haber7.

После встречи президенты выступили с совместным заявлением для прессы.

"Встреча на уровне президентов состоялась после 20-летнего перерыва, поэтому она имеет очень важное для нас значение. Мы провели встречи один на один с Мирзиёевым, а затем переговоры между делегациями. Эти встречи были очень продуктивными", - сказал Эрдоган.

Как отметил президент Турции между странами были подписаны 22 договора, еще 4 договора планируется подписать завтра в Стамбуле.

Эрдоган также отметил, что Турция будет делиться своим опытом с Узбекистаном в различных сферах.

По словам президента Турции, с 16 марта следующего года авиакомпания Turkish Airlines приступит к выполнению регулярных рейсов между Стамбулом и Самаркандом.

Касательно виз для граждан Турции, Эрдоган довел до сведения, что многократная виза на один год турецким бизнесменам будет выдаваться в течение трех дней, туристам из Турции виза будет предоставляться на один месяц.

В свою очередь президент Узбекистана сказал, что Турция является надежным и важным партнером для страны на международной арене. "Мы готовы мобилизовать все свои силы для развития широкого и долгосрочного сотрудничества между странами", - сказал Мирзиёев.