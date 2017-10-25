В России открыли огонь по полицейским: есть убитый и раненые

Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения, проверяя документы в городе Ессентуки, один из нападавших ликвидирован, второго разыскивают, сообщили в среду в пресс-службе ГУМВД по Ставропольскому краю, передает РИА Новости.

"Нарядом патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Ессентуки на маршруте патрулирования для проверки документов были остановлены двое граждан, которые открыли по полицейским огонь", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские из табельного оружия ликвидировали одного нападавшего, второму удалось скрыться.

"В ходе перестрелки двое полицейских получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника", — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полиция города переведена на усиленный режим несения службы.