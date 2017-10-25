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СГБ: Террористы хотели взорвать митинг Али Керимли

Автор: Отдел информации 

Сотрудники Службы Государственной Безопасности уничтожили группу религиозных экстремистов, готовивших теракт на митинге оппозиции, который должен пройти 28 октября в Баку. Об этом говорится в сообщении Отдела по связям с общественностью СГБ, поступившем в редакцию haqqin.az.

В сообщении говорится, что в СГБ поступила информация о том, что группа религиозных экстремистов готовит теракты на территории Азербайджан. После соответствующих проверок данная информация получила подтверждение, и было принято решение о проведении неотложных мер.

Было установлено, что группа людей, принявшая присягу одной из действующих за рубежом террористических группировок, собралась в доме гражданина Азербайджана Бахтияра Мамедсадиг оглу Алекперова по прозвищу «Абдулла» в поселке Локбатан. Члены преступной группировки избрали Бахтияра Алекперова своим «эмиром».

С целью совершения череды терактов, члены группировки приобрели необходимые компоненты и кустарным способом изготовили взрывные и зажигательные устройства. 22 октября 2017 года они испытали их на территории поселка Локбатан.

Оперативно-техническим путем было определено, что на своих встречах члены группировки пришли к согласию совершить теракт на митинге в Баку, который состоится 28 октября. Целью экстремисткой группировки была дестабилизация и нарушение общественно-политического спокойствия в стране.

По уголовному делу, возбужденному в СГБ, было принято решение о привлечении установленных лиц к ответственности. 25 октября были проведены комплексные оперативные мероприятия по их задержанию.

В ходе спецоперации члены преступной группировки Бахтияр Мамедсадиг Алекперов, Анар Мехман оглу Масимли по прозвищу «Абу Юнис» и Джавид Гусейн оглу Гусейнли оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия. Оперативная группа в рамках, определенных законодательством, предприняла ответные меры и уничтожила экстремистов из служебного оружия.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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