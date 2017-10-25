Подписаться на уведомления
 

НАТО против покупки Анкарой российских С-400

 

НАТО выступает против приобретения Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 главным образом по соображениям безопасности, а не из-за технической несовместимости военной техники России и Запада. С таким заявлением выступил в среду на встрече с группой журналистов руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел, передает ТАСС.

"Прежде всего, есть принцип суверенитета при закупке военной техники. Но страны суверенны в плане как выработки решений на этот счет, так и несения ответственности за последствия. Потенциальное приобретение С-400 сопряжено для Североатлантического альянса и Турции с определенными последствиями. Речь идет о чрезвычайно продвинутой системе, которая не может, отчасти из-за технических причин, но главным образом по соображениям безопасности, быть интегрирована в систему ПВО/ ПРО НАТО", - сказал военачальник.

"И даже как отдельно стоящая система она создает вызовы для средств союзников, которые потенциально могут быть развернуты на территории такой страны НАТО, закупившей у России С-400", - считает Павел.

"Поэтому дело в ряде административных и технических вызовов, а также вызовов в сфере безопасности, связанных с таким решением. И, на мой взгляд, справедливо союзникам вести дискуссию по этому поводу, чтобы изложить все вопросы, вызывающие обеспокоенность. Но, если страна при полном понимании последствий все еще решает приобрести данные средства, то это ее национальное решение", - добавил генерал.

Он находится в Вашингтоне с визитом. В столице США генерал Петр Павел, в частности, принял участие в проведенном Пентагоном заседании военачальников нескольких десятков стран, которое было посвящено вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

948 просмотров


Старости
В России убит азербайджанский предприниматель
В России убит азербайджанский предприниматель Обновлено 11:14; фото; видео
Наша погода
Сегодня 20° / 12°
27 Окт 16° / 12°
28 Окт 19° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9991 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Сопредседатели МГ ОБСЕ готовят встречу Мамедъярова и Налбандяна
Трамп сегодня рассекретит данные об убийстве Кеннеди
Вашингтон готовит новые санкции против "Хезболлах"
Депутата Верховной Рады подорвали в Киеве фото; видео; обновлено 01:35
Глава Каталонии пообещал объявить о независимости экстренное заседание правительства
НАТО против покупки Анкарой российских С-400
Трамп назвал себя очень умным человеком
СГБ: Террористы хотели взорвать митинг Али Керимли
В России открыли огонь по полицейским: есть убитый и раненые
Мирзиёев на переговорах с Эрдоганом
Багдад оставил курдов без денег
Освобожденные крымские активисты завтра прибудут в Киев обновлено
Вице-премьер Каталонии: «Нас вынуждают объявить о независимости»
Брата стрелка из Лас-Вегаса задержали за детское порно
Азербайджанец не признается в подкупе украинского прокурора
Госпитализирован президент Бразилии
Трамп грозит Ким Чен Ыну новыми санкциями
Биткоину предсказали девятикратный рост
Новая кампания Kapital Bank для учителей
Госдеп поддержал инициативу курдов
Паспорт Сингапура назван самым могущественным в мире
В Ширване журналист остался под колесами
Премьер Эстонии попал в ДТП в центре Таллина
Турецкая партия тоже поддержала «Карабах»
В Австрии задержали «пакистанского мясника»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться