НАТО против покупки Анкарой российских С-400

НАТО выступает против приобретения Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 главным образом по соображениям безопасности, а не из-за технической несовместимости военной техники России и Запада. С таким заявлением выступил в среду на встрече с группой журналистов руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел, передает ТАСС.

"Прежде всего, есть принцип суверенитета при закупке военной техники. Но страны суверенны в плане как выработки решений на этот счет, так и несения ответственности за последствия. Потенциальное приобретение С-400 сопряжено для Североатлантического альянса и Турции с определенными последствиями. Речь идет о чрезвычайно продвинутой системе, которая не может, отчасти из-за технических причин, но главным образом по соображениям безопасности, быть интегрирована в систему ПВО/ ПРО НАТО", - сказал военачальник.

"И даже как отдельно стоящая система она создает вызовы для средств союзников, которые потенциально могут быть развернуты на территории такой страны НАТО, закупившей у России С-400", - считает Павел.

"Поэтому дело в ряде административных и технических вызовов, а также вызовов в сфере безопасности, связанных с таким решением. И, на мой взгляд, справедливо союзникам вести дискуссию по этому поводу, чтобы изложить все вопросы, вызывающие обеспокоенность. Но, если страна при полном понимании последствий все еще решает приобрести данные средства, то это ее национальное решение", - добавил генерал.

Он находится в Вашингтоне с визитом. В столице США генерал Петр Павел, в частности, принял участие в проведенном Пентагоном заседании военачальников нескольких десятков стран, которое было посвящено вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.