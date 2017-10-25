Председатель Женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон созвал в среду вечером экстренное совещание с участием членов кабинета и представителей парламентских фракций, чтобы в последний раз обсудить ответ Барселоны на решения Мадрида об ограничении каталонской автономии после референдума о независимости, передает ТАСС.

В пресс-службе регионального правительства подчеркнули, что встреча носит неформальный характер.

No perdrem el temps amb aquells que ja han decidit arrasar l'autogovern de Catalunya. Seguim! #CatalanRepublic Публикация от Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) Окт 25 2017 в 8:26 PDT

"Это неформальная встреча, и никаких заявлений по ее итогам делаться не будет", - ограничились комментарием в пресс-службе.

Между тем сам Пучдемон разместил фотографию с совещания на своей странице в Instagram, сопроводив изображение недвусмысленным комментарием. "Не будем терять время с теми, кто уже решил уничтожить самоуправление Каталонии. Идем дальше!" - написал глава региона, добавив к тексту английский хэштег "#CatalanRepublic" - "Каталонская Республика".

Ранее в среду заместитель председателя Женералитата Ориол Жункерас в интервью американскому агентству Ассошиейтед-пресс заявил, что Мадрид "не оставляет иного выбора" Барселоне, кроме как провозгласить независимую республику.

"Мы будем работать в направлении формирования республики, потому что мы понимаем наличие демократического мандата на объявление такой республики", - пояснил он.