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Депутата Верховной Рады подорвали в Киеве фото; видео; обновлено 01:35

 

В результате взрыва у редакции телеканала «Эспрессо» в Киеве погиб человек, сообщил в среду, 25 октября, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook. По его словам, личность погибшего устанавливается.

По предварительной информации, в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством, уточнил он. Пострадали народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и охранник народного депутата. Они получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы.

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В Киеве в результате взрыва получил ранения депутат Верховной Рады от Радикальной Партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук. Об этом сообщается на его странице в Facebook, пишет «Лента.ру».

«Только что на Игоря совершено покушение. На выходе из телеканала "Эспрессо", когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв. Игорь Мосийчук ранен, сейчас его везут в больницу», — говорится в сообщении.

Как передает телеканал «Эспрессо», взрыв произошел на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома. По словам свидетелей, взорвался мопед или какое-то взрывное устройство вблизи него.

Кроме прохожих, также пострадали автомобили сотрудников телеканала, а также жильцов дома. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии, их и других пострадавших госпитализировали врачи нескольких карет скорой помощи.

Взрывом повреждены окна в двух домах и входные парадные двери. Также стало известно, что во время взрыва был ранен политолог Виталий Бала.

На месте приступили к работе полицейские, спасатели, взрывотехники и следователи.

Мосийчук — депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко, бывший заместитель командира добровольческого батальона «Азов». С 1994 года состоит в рядах радикальной националистической организации УНА-УНСО.

 

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