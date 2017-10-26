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Вашингтон готовит новые санкции против "Хезболлах"

 

Палата представителей США одобрила новые санкции в отношении ливанского движения "Хезболлах", следует из итогов голосования, передает РИА Новости.

Теперь законопроект (HR 3342) должен поступить на утверждение в сенат, а затем на подпись президенту. Он потребует, чтобы правительство США создало список членов группы, которые попадут под санкции.

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин в рамках своей поездки в Саудовскую Аравию ранее заявил, что приоритетом его ведомства сейчас является борьба с "Хезболлах", которое пользуется поддержкой Ирана.

Ранее в заявлении лидера республиканцев в палате Кевина Маккарти и председателя комитета по иностранным делам Эда Ройса сообщалось, что конгресс США на будущей неделе проголосует по законопроектам об ужесточении односторонних санкций в отношении Ирана за разработку им баллистических ракет, а также против шиитской группировки "Хезболлах".

Президент США Дональд Трамп 13 октября изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции".

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