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Сопредседатели МГ ОБСЕ готовят встречу Мамедъярова и Налбандяна

 

«Состоявшаяся 16 октября в Женеве встреча президентов Армении и Азербайджана и их готовность к конструктивной работе с Минской группой ОБСЕ для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров – хороший знак», - заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шеффер, комментируя нынешнее положение дел в переговорах, передает Новости Армении.

«Как страна-сопредседатель США остаются привержены Минскому процессу и продолжают призывать стороны уважать режим перемирия и продолжать переговоры на самом высоком уровне, предпринимая шаги для полноценной реализации достигнутых ранее, в том числе в  Вене и Санкт-Петербурге, решений. Сопредседатели работают с главами МИД Армении и Азербайджана для уточнения даты следующей встречи, которая ожидается в предстоящие недели», - отметил дипломат.

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