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В Турции освободили активистов Amnesty International

 

Суд Стамбула принял решение об освобождении восьмерых активистов правозащитной организации Amnesty International под подписку о невыезде до окончания судебного процесса, сообщает газета Sabah.

Правозащитников обвиняют в членстве в террористической организации. Всего обвинения были предъявлены 11 активистам Amnesty International, восемь из которых находились под арестом. Прокуратура Турции требует для них от 5 до 15 лет тюремного заключения.

Одиннадцать правозащитников, в числе которых директор Amnesty International в Турции Идиль Эсер, были задержаны 6 июля в районе Стамбула во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада. Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правозащитную организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки. Эсер и семеро ее коллег, в числе которых гражданин Германии Петер Штойдтнер, были арестованы.

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В Турции освободили активистов Amnesty International
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