Армия Ирака наступает на последний оплот ИГ

Иракские правительственные силы начали сегодня наступление на последний оплот группировки "Исламское государство" в стране. Приказ о начале кампании отдал премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, командующий вооруженными силами республики, сообщает ТАСС.

В кампании по освобождению от боевиков находящихся на границе с Сирией городов Эль-Каим и Рава в провинции Анбар задействованы отряды федеральной полиции, армейский спецназ, силы быстрого реагирования, а также шиитское народное ополчение ("Аль-Хашд аш-Шааби").

Как заявлял ранее аль-Абади, с группировкой ИГ в Ираке может быть покончено к концу текущего года. При поддержке контртеррористической коалиции во главе с США полностью освобождено 95% ранее подконтрольной боевикам территории. Как отмечали в коалиции, финальное сражение с ИГ в Ираке состоится на границе с Сирией, где укрепилось около 2 тыс. боевиков.