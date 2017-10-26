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Минобороны о новых обстрелах армян

 

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 91 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском, Бердском и Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского района, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Кедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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