Суд решил арестовать экс-премьера Пакистана

Пакистанский суд по делам о коррупции выдал в четверг ордер на арест бывшего премьера страны Наваза Шарифа. Об этом передает агентство AFP.

"Пакистанский суд по делам о коррупции выдал сегодня ордер на арест бывшего премьер-министра по делу о двух предполагаемых случаях коррупции", - приводит агентство слова адвоката Шарифа.

Неделей ранее суд предъявил обвинения в подделке договора о доверительном управлении собственностью и представлении недостоверных данных в Верховный суд Шарифу, его дочери - Марьям Наваз и ее мужу - Мухаммаду Сафдару. Все трое вины своей не признали.

Наваз Шариф, в третий раз ставший премьер-министром Пакистана в 2013 году (ранее занимал этот пост в 1990 - 1993 и в 1997 - 1999 годы), 28 июля 2017 года был признан Верховным судом страны "не соответствующим занимаемой должности" и подал в отставку. Обвинения против Шарифа были выдвинуты после того, как весной 2016 года в СМИ была опубликована порочащая его информация из так называемого "панамского досье".