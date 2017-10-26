Трамп объявляет чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ростом в ней случаев злоупотребления наркотиками. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

"На следующей неделе я намерен объявить о чрезвычайном положении из-за наркотиков. С опиумом - страшная чрезвычайная ситуация", — сказал американский лидер.

Также глава государства подчеркнул, что стену на границе с Мексикой необходимо возвести в том числе для решения проблемы распространения наркотиков в Америке.