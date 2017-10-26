Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире вечернего шоу Владимира Соловьева пришел в ярость во время дискуссии с депутатом Государственной думы от фракции «Единая Россия» Константином Затулиным, сообщают «Вести.Ru».

Отмечается, что Затулин напомнил Жириновскому об обещаниях его партии перед выборами в 1993 году, чем вызвал приступ ярости у лидера ЛДПР.

«Владимир Вольфович, в свойственной ему экспрессивной манере, обрушил на оппонента град непарламентских выражений, в том числе обвинил Затулина во лжи», — говорится в публикации.

Сообщается, что Соловьев с большим трудом удержал Жириновского от рукоприкладства в прямом эфире.