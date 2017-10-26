Назарбаев официально отказывается от кириллицы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил подготовить указ об утверждении проекта казахского алфавита, основанного на латинской графике, сообщает "Спутник".
Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителем президентской администрации Адильбеком Джаксыбековым.
Во время встречи глава государства отметил активный характер обсуждения последнего варианта проекта казахского алфавита в латинской графике и подчеркнул наличие общественной поддержки предложенного варианта.
Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на важности поэтапного и системного перехода казахского алфавита на латинскую графику.