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Назарбаев официально отказывается от кириллицы

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил подготовить указ об утверждении проекта казахского алфавита, основанного на латинской графике, сообщает "Спутник".

Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителем президентской администрации Адильбеком Джаксыбековым.

Во время встречи глава государства отметил активный характер обсуждения последнего варианта проекта казахского алфавита в латинской графике и подчеркнул наличие общественной поддержки предложенного варианта.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на важности поэтапного и системного перехода казахского алфавита на латинскую графику.

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