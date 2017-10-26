В матче футбольного национального первенства против команды «Митра Кулар» игрок индонезийского клуба «Борнео» Теренс Пухири совершил стремительный рывок через все поле, забив мяч в ворота противника. Видео было опубликовано на странице FootyMemes в Twitter.

21-летний футболист, чей рост составляет всего 157 сантиметров, преодолел приблизительно 60 метров за шесть секунд. В соцсетях его назвали самым "быстрым игроком планеты".

«Это вообще реально?» — удивился один из пользователей в комментарии к видео. Другой посоветовал дортмундской Боруссии взять в команду Теренса Пухири вместо Усэйна Болта, который уже провел тренировку с немецкой командой.

Гол Пухири помог его команде одержать победу над «Митра Кулар» со счетом 4:0.

21 октября ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что собирается дебютировать в футболе в 2018 году.