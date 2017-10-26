Перестрелка между криминальными авторитетами в Гяндже

В Гяндже произошла перестрелка между местными криминальными авторитетами. Как сообщает Report, инцидент произошел в чайном доме "Мираж" в Кяпазском районе.
Между 27-летним Гурбаном Гурбанoвым, 27-летним Туралом Алиевым, 30-летним Эдгаром Насировым и 39-летним Намигом Каримовым произошел вооруженный конфликт. Позднее, при попытке бежать из страны, Г. Гурбанов был задержан на контрольно-пропускном пункте "Сыныг Кёрпу". В свою очередь получивший ранения Э.Насиров был госпитализирован в одну из местных больниц.
Поиск других участников инцидента продолжается.