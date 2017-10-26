Багдад потребовал аннулировать независимость Курдистана

Федеральное правительство Ирака требует аннулировать итоги референдума о независимости в Иракском Курдистане. Об этом во время визита в Тегеран сказал премьер-министр РИ Хейдар аль-Абади, сообщает Анадолу.

"Мы примем только отмену референдума и соблюдение Конституции", - сказал он.

Это - первая официальная реакция Багдада в ответ на предложение курдской автономии заморозить результаты плебисцита и начать двусторонний диалог.

Напомним: 25 сентября в курдской автономии Ирака состоялся референдум о независимости автономного региона. Местная избирательная комиссия объявила, что свыше 90% проголосовавших высказались за отделение курдской территории от Ирака.