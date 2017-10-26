Гражданина Азербайджана задержали за убийство из травмата

В Красногвардейском районе Петербурга совершивший во время кражи убийство злоумышленник был задержан полицией. Преступление произошло около двух часов дня 25 октября вблизи станции Рыбацкое, сообщают российские СМИ.

Мигрант из Азербайджана попытался совершить кражу в местном садоводстве. С собой у злоумышленника находился травматический пистолет. Грабитель, не раздумывая, воспользовался оружием при попытке хозяина участка остановить его. Ранение получил 31-летний мужчина. Пуля попала ему в правый висок. От полученного ранения жертва скончалась на месте.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия на автомобиле “Тойота Ленд Крузер”. Однако правоохранительные органы смогли задержать его около дома 1/8 по Суворовскому проспекту. В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по факту убийства.