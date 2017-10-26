Назарбаев едет в Баку

30 октября 2017 года начнется рабочий визит президента Казахстана в Азербайджан, сообщают казахстанские СМИ.
В ходе визита планируется участие казахстанского лидера в торжественной церемонии открытия железной дороги Баку - Тбилиси - Карс.
30 октября 2017 года начнется рабочий визит президента Казахстана в Азербайджан, сообщают казахстанские СМИ.
В ходе визита планируется участие казахстанского лидера в торжественной церемонии открытия железной дороги Баку - Тбилиси - Карс.
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