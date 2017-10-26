Родственники убитого бизнесмена Джейхуна Джафарова решили похоронить его в Саратове. Об этом ИА «Регион 64» сообщил председатель правления территориальной национально-культурной автономии азербайджанцев Владимир Мурадов.

«В 9 часов мы забираем тело из морга, затем везем домой, оттуда в мечеть, где будут проведены необходимые ритуалы», - сказал глава общины.

По его словам, стоял вопрос об отправке тела Джафарова в Азербайджан, однако, поскольку вся семья покойного на сегодня проживает в Саратове, решено было похоронить его на местном мусульманском кладбище.

Напомним: 55-летнего генерального директора строительной компании ООО «Возрождение-КДМ» убили 24 октября около его дома на улице Зоологической. Неизвестный не менее двух раз выстрелил в бизнесмена с расстояния примерно 1,5-2 метров, после чего скрылся с места преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело, ведется розыск причастных к убийству лиц.