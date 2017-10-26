Вышедший на свободу «вор в законе» Надир Салифов (Лоту Гули) находится сейчас в Стамбуле. Как стало известно haqqin.az, криминальный авторитет был встречен членами его семьи и самыми близкими друзьями.

Haqqin.az представляет читателям первое фото Н.Салифова после освобождения. На фото криминальный авторитет стоит рядом со своим братом, тоже «вором в законе», Намиком Салифовым.

Напомним, что Лоту Гули провел в местах заключения свыше 20 лет. Он был арестован в начале 90-х годов по обвинению в совершении ряда громких преступлений. Находясь в заключении, Н.Салифов долгие годы добивался своей экстрадиции в Грузию.

24 октября Карадагский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката осужденного об условно-досрочном освобождении Н.Салифова.