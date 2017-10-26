Облавы на бывших полицейских в Турции

Турецкие силы безопасности проводят операцию по задержанию 121 бывшего сотрудника МИД в 30 провинциях страны по подозрению в их связи с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает Anadolu со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По версии прокуратуры Анкары, которая выдала ордеры на арест, бывшие сотрудники МИД, отстраненные от работы именно из-за подозрения в причастности их к организации Гюлена, являются пользователями программы ByLock, которая применяется членами FETO для обмена зашифрованными сообщениями.