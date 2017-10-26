В России испытали спутник-убийцу

Космические войска России успешно испытали маневрирующий спутник, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам, осматривать их и, при необходимости, перехватывать, сообщили «Известиям» в минобороны России.

В ходе тестов спутник отстыковался от околоземной платформы «Космос-2519», запущенной 23 июня 2017 года. Аппарат, поменяв орбиту, вернулся к платформе и осмотрел ее.

В ходе испытаний по управлению маневрирующим военным спутником протестированы наземные и орбитальные средства связи, проверены методики баллистических расчетов и программное обеспечение. Также подтверждена возможность автоматической отстыковки спутника от платформы, дистанционного управления его полетом и использованию бортового оборудования.

Подобные спутники-убийцы, в перспективе могущие использоваться не только для наблюдениями за другими аппаратами, но и для их перехвата, станут важным элементом российской орбитальной группировки, выполняя, как отмечает издание, сдерживающую роль в космической военной гонке.