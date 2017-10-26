На северо-западе Ирана уничтожили террористов

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что ликвидировал группу террористов на северо-западе Ирана, передает ИРНА.

В заявлении, которое было опубликовано сегодня, КСИР написал, что в среду вечером террористическая группа, поддерживаемая "глобальными высокомерными державами", вторглась в Чалдоран, что на северо-западе Ирана возле турецкой границы, убив двоих местных жителей.

В заявлении говорится, что силы КСИР подвергли преследованию и полностью уничтожили террористов: 4 из них были убиты, а их оружие, боеприпасы и оборудование поступило в распоряжение корпуса.

Также в заявлении говорится, что КСИР действует вместе с другими вооружёнными силами страны и всегда готов защитить Иран от врагов, решительно реагируя на любые попытки создать угрозу государственной безопасности.