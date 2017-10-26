XIX съезд коммунистической партии Китая официально завершил свою работу. 24 октября, на заключительном заседании партийного форума, был избран новый состав Центрального комитета партии, в который вошли 200 членов и 160 кандидатов в члены ЦК. Вчера, 25 октября, был избран новый состав Политбюро и его Постоянный комитет.

«От имени новоизбранного руководства страны я хотел бы передать наши сердечные благодарности всем членам партии за доверие, которое они нам оказали,- заявил Си Цзиньпин, стоя в одном ряду с шестью своими коллегами по Постоянному комитету Политбюро (ПКПБ), органу, являющемуся сосредоточием высшей власти в Китае. - «Мы будем упорно работать для того, чтобы выполнить наш долг, осуществить нашу миссию и оказаться достойными их доверия. Мы будем добиваться того, чтобы великое возрождение китайской нации стало реальностью».

Эти слова на торжественной церемонии представления партии, стране и миру нового руководства КНР – на которую, кстати, из-за «неверного освещения хода партийного съезда» демонстративно не пригласили корреспондентов BBC, Financial Times, New York Times и Guardian - можно считать началом отсчета «новой эры строительства социализма с китайской спецификой». Третьей с момента провозглашения КНР в 1949 году.

Первой в официальной истории КПК считается «эра Мао Цзедуна», второй – реформы Дэн Сяопина, заложившие основы «китайского экономического чуда». И вот теперь официально – с внесением соответствующих дополнений в устав партии – провозглашена «эра Си Цзиньпина». В ходе которой по решениям XIX съезда намечено добиться еще большего объединения общества и сплочения его вокруг КПК, роста благосостояния населения, укрепления партийной и государственной дисциплины.

Демократии не будет

В «новой эре» - которую официально планируется завершить к 2022 году, к XX съезду КПК, но в реальности, судя по всему она продлится до 2035 - руководство коммунистической партии запланировало поистине масштабные преобразования. Реформа армии и наращивания внешнеполитического потенциала Китая, серьезные реформы в экономике, избавление от внутреннего долга, построение «экологической цивилизации» - вот перечень только основных вопросов, которые предстоит решить руководству КНР в достаточно короткий промежуток времени.

И если до съезда еще кто-то надеялся, что Китай постепенно начнет эволюционировать в демократию пусть и не классического западного образца, но хотя бы такую как на Тайване и Южной Корее, то председатель Си эти надежды обрушил самым решительным образом. С его подачи на форуме КПК говорилось о необходимости укрепления дисциплины как в партии, так и в обществе. «Партия должна твердо проводить самоконтроль и строго следить за своей деятельностью во всех отношениях», - говорится в новой редакции партийного устава. А укрепление роли КПК на новом этапе развития подразумевалось как нечто, само собой разумеющееся и обсуждению не подлежащее.

Масштабные преобразования требуют мобилизации всего государства, а следовательно - концентрации власти и ресурсов в одном центре, в руках Си Цзинпина и ПКПБ. И дело здесь не в личных амбициях председателя Си, и не в тяге его к авторитарным формам руководства, в чем китайского лидера обвиняют западные масс-медиа и подхватывающие их оценки как истину в последней инстанции русскоязычные СМИ. Укрепление власти Си диктуется логикой развития Китая на современном этапе, это объективный процесс, который происходил бы в любом случае, вне зависимости от того, как звали бы сейчас председателя КНР.

Примечательно, что Си Цзинпин, как и остальные партийные лидеры КПК, еще до своего прихода к вершинам власти внимательно изучал уроки крушения КПСС и СССР, которые стали своего рода шоком для китайской элиты. Здесь, кстати, очень верно подметил известный российский китаист Александр Габуев: исследование причин развала СССР – в КНР целая наука. И главной причиной произошедшего председатель Си считает перерождение советской элиты. «В итоге хватило всего лишь тихого объявления Горбачевым о роспуске КПСС – и великая партия пала. В самом конце не оказалось настоящего мужчины, кто бы вышел сопротивляться», - говорил он в одном из своих закрытых выступлений.

Сегодня компартия Китая столкнулась с аналогичной проблемой. Масштабная коррупция «мух и тигров», вакханалия злоупотреблений группировок «партийных олигархов», создание госслужащими частных бизнес-империй, записанных на родственников – перерождение элит приняло массовый характер. Справиться с этим можно только чистками и укреплением дисциплины на всех уровнях – логичный ход в стране, где объявлена мобилизация на решение масштабных социальных, политических и экономических задач. И где вопрос стоит достаточно жестко – либо реформы и ликвидация многочисленных дисбалансов, либо оттеснение «на обочину мира». Поскольку желающих «подвинуть» Пекин – более чем достаточно, от Токио и Нью-Дели до Вашингтона.

ПКПБ - на страже принципа коллегиальности

Так стал ли Си Цзиньпин по итогам XIX съезда КПК единоличным правителем КНР? Странно, но именно этот вопрос, если судить по публикациям прессы, является чуть ли не главной темой «китайской повестки», затмевая собой куда как более интересные проблемы – то же содержание запланированных реформ или утвержденные на партийном форуме ориентиры внешней политики. Но это, в общем-то, обычная максима международной журналистики - «самая блестящая история зачастую находится под носом». И уж коли этот вопрос так беспокоит – надо пытаться дать на него ответ.

Который можно сформулировать следующим образом: Си Цзиньпин серьезно укрепил свое положение в высшем руководстве партии и государства. Но КПК, даже при том, что авторитет председателя Си в партийных массах необычайно высок, все же не отказалась ради ведущего в «новую эру социализма» лидера от принципа коллегиальности.

Есть Си, и есть новый состав Постоянного комитета Политбюро, который в любой момент может не только не поддержать инициативы генерального секретаря, но и чувствительно покритиковать его за отклонение от линии партии и ее Устава.

На торжественной церемонии представления нового состава ПКПБ рядом с Си находились еще шесть человек, внешне похожих, в одинакового покроя пиджаках, не слишком известные иностранному читателю.

Собственно, это такая партийная традиция – в отношениях с внешним миром члены ПКПБ предпочитают оставаться в тени, хотя, разумеется, в случае необходимости возглавляют правительственные делегации или ведут переговоры с представителями иностранных государств. Международной общественности известен Си Цзиньпин, куда меньше – премьер Ли Кэцянь, и уж совсем мало известны остальные пять действительных правителей Китая, входящих в ПКПБ.

Именно они задают основные направления политики Пекина во всех вопросах – от социально-экономических до международных. Именно они обеспечивают плотный контроль партии над государством, экономикой, госслужбой, армией, полицией, просвещением, социальными организациями и СМИ. Именно ими, по выражению Ричарда МакГрегора (Richard McGregor), автора бестселлера «Партия. Тайный мир коммунистических властителей Китая», контролируется сама идея о том, что такое собственно Китай. И в чем заключается его официальная история.

Все последние четыре десятилетия истории КПК, Постоянный комитет никогда не был «принтером», послушно одобряющим любое решения генерального секретаря и спускающим их в массы. Не станет он таковым и сейчас.

Внутренняя иерархия ПКПБ соблюдается даже когда они выходили на фотографирование к прессе. Первым после Си Цзиньпина вышел Ли Кэцян, глава Госсовета КНР и, формально, второй человек руководстве Китая. За ним - Ли Чжаньшу, который, как ожидается, в марте будущего года возглавить Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), китайский парламент, который по конституции — главный орган власти в государстве. Следом - вице-премьер Госсовета Ван Ян, пятым — заведующий Центра политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин, шестым — новый глава партийной дисциплинарной комиссии Чжао Лэцзи. И замкнул «семерку» глава парткома Шанхая Хань Чжэн.

Каждый из этих людей – политический тяжеловес, каждый – ас аппаратных игр. Как минимум двое из них - Ли Кэцян и Ван Ян – из оппозиционной председателю Си «комсомольской группировки».

Ван Хунин – вообще уникум политической непотопляемости, занимавшийся выработкой идей для генсеков начиная аж с 1995 года. Он был одним из разработчиков и концепции «трех представительств» Цзян Цзэминя, и «научного развития» Ху Цзиньтао, а вот теперь - и «китайской мечты» Си Цзиньпина.

Ли Чжаньшу – экс-глава канцелярии ЦК КПК, через которую прошли все кадры министерств и ведомств страны, руководители партийных комитетов всех уровней, начальствующий состав Вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов.

Каждый из шести, стоявших вчера рядом с Си Цзиньпином, различается своей близостью к нему – кто-то настроен оппозиционно, кто-то – из верных соратников. Но все они едины в одном – за каждым из них клан, групповые интересы, свое видение будущего Китая. И каждый из них не намерен становиться марионеткой, послушно голосующей за все, что предложит генеральный секретарь

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Историческое значение завершившегося два дня назад XIX съезда коммунистической партии Китая в общих чертах понятно уже сейчас. Принята программа развития страны на тридцать лет вперед, что вообще для развитых стран – живущих избирательными циклами – является уникальным преимуществом. Партия одобрила предложенный руководством курс масштабных реформ и согласилась мобилизоваться на их проведение. Общество, в целом, поддерживает генеральную линию КПК на строительство «социализма с китайской спецификой».

Словом, страна изготовилась к новому рывку. И завершение партийного форума одновременно означает начало нового этапа в жизни Китая. Сложного, драматичного, но – ведущего к новым горизонтам.