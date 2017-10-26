В Азербайджане запретят роскошные надгробия

Кабинет министров АР примет специальное решение по кладбищам, сообщает АПА.

Так, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы заявил, что проект соответствующего правительственного решения уже готов.

«Специалисты долго работали над этим проектом. Применение новых правил не коснется старых кладбищ. Согласно новым правилам, ставить помпезные надгробья будет запрещено», - сказал он.

М. Гурбанлы подчеркнул, что цель нововведения - урегулирование ситуации в настоящей сфере кладбищенского хозяйства.