Убийство в Demirchi plaza: отца жертвы оскорбили в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Эльшана Баширова, обвиняемого в преднамеренном убийстве Али Агалы в бизнес-центре Demirchi plaza, сообщает корреспондент haqqin.az.

На заседании под председательством судьи Фикрета Гарибова потерпевшая сторона выступила с заявлением о том, что на предыдущем заседании обвиняемый будто бы оскорбил отца убитого Али Агалы – Халида Агаева. По этой причине, мол, у Х.Агаева возникли проблемы со здоровьем, и он был помещен в больницу.

Судья Фикрет Гарибов сказал, что в связи с указанным фактом в Генпрокуратуру страны будут направлены соответствующие документы.

Следующее заседание суда состоится 2 ноября.

Напомним: 7 января сего года работавший водителем в представительстве «Иракских авиалиний» Эльшан Баширов в ходе спора, произошедшего на почве личной неприязни, убил менеджера по продажам представительства Али Агалы.