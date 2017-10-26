В Государственной морской администрации прошла встреча с послом Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини Флоресом, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Глава Государственной морской администрации Азербайджана Гудрат Гурбанов довел до сведения посла Мексики информацию о том, что благодаря заботе и вниманию главы государства в Азербайджане созданы большие возможности для динамичного развития сферы морского транспорта.

Г.Гурбанов отметил, что Государственная морская администрация уделяет пристальное внимание изучению международного опыта в сфере морского транспорта и применению этого опыта в Азербайджане. В этой области Азербайджан сотрудничает не только с Международной морской организацией, но и с Международной организацией труда, с Европейским агентством морской безопасности и другими международными и региональными организациями.

Посол Мексики Родриго Лабардини Флорес, в свою очередь, подчеркнул особую значимость 25-летних отношений между Азербайджаном и Мексикой. Посол отметил, что подписанное на днях соглашение между Азербайджаном и Мексикой о сотрудничестве в области науки, образования, молодежи, культуры и спорта сыграет большую роль в укреплении дружеских отношений между странами.

Затем стороны обсудили сотрудничество в области морского транспорта и других сферах, представляющих взаимный интерес.