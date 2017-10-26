Подписаться на уведомления
 

А иранцы войдут в Баку с моря актуально

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

ЗАО Азербайджанское Каспийское морское пароходство (Каспар) ведет переговоры с Ираном по поводу открытия регулярных пассажирских рейсов из Баку в иранский порт Энзели (до 1979 года – порт Пехлеви) и обратно. Как сообщили haqqin.az в Каспаре, пока грузовые и пассажирские перевозки из Баку осуществляются паромами и кораблями типа RORO, или ролкеры, в порты Туркменбаши (Туркменистан), казахстанские Актау и Курык.

Для справки: ролкер - судно для перевозки грузов на колесной базе - автомобилей, грузового транспорта, ж/д вагонов.

Перевозок паромами и кораблями типа RORO в Иран пока нет, однако проект регулярных морских пассажирских рейсов в порт Энзели тщательно изучается. Если получится отправлять в этом направлении грузы, то, соответственно, можно будет перевозить и пассажиров. В целом для рентабельности пассажирских перевозок и круизных рейсов в первую очередь необходимо иметь в распоряжении пассажирское судно и как минимум 100-150 пассажиров на каждый рейс.     

По данному вопросу состоялся обмен мнениями между представителями Каспара и побывавшей в Баку с визитом делегацией департамента портов и морских организаций министерства транспорта и градостроительства Ирана, а также на встрече с представителями администрации иранского порта Амирабад.

Глава Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов в беседе с haqqin.az отметил, что морские пассажирские перевозки в Иран и из его портов – в Баку, вне сомнения, будут весьма привлекательны для иранских туристов.

«Азербайджан вообще может стать зачинателем круизного туризма на Каспии. Пассажирские перевозки из Баку в Энзели осуществлялись еще в советские времена. Теперь этот маршрут даст мощный импульс еще большему интересу к Азербайджану всего огромного туристического ресурса Ирана. Считаю, что время для открытия третьего пути - наряду с воздушным и наземным - для визитов туристов из Ирана давно уже наступило», - сказал М.Агакеримов. 

Иранская сторона полностью согласна с этим мнением. Открытие регулярного морского сообщения между Баку и иранским портом Энзели вызовет большой интерес в Иране, отметил в беседе с haqqin.az генеральный директор иранской туристической компании Ulduz Tourism Хамид Джахади.

«Туристы, которых мы отправляем  в Азербайджан, нередко расспрашивают о возможности отправиться к вам морским путем. Возможности открытия морского сообщения с Баку рассматривались в ИРИ еще в 2012 году. Думаю, что отбоя от желающих добраться до вашей страны на теплоходе не будет. В Иране нет внутреннего круизного туризма. Многие иранцы, дабы попасть на лайнерные круизы, едут в Турцию, Италию и другие средиземноморские страны. Поэтому  регулярные морские рейсы между Баку и Энзели, безусловно, привлекут еще больше туристов в Азербайджан», - уверен Джахади.

По его подсчетам, круизные рейсы как минимум на  15-20%  увеличить турпоток из Ирана. Энзели - довольно крупный город с развитой инфраструктурой, к тому же одна из пяти свободных экономических зон Ирана. ТИ это, безусловно, открывает перспективы рентабельности морского пути Баку – Энзели.

3194 просмотров


Старости
МВД о перестрелке криминальных авторитетов в Гяндже
МВД о перестрелке криминальных авторитетов в Гяндже обновлено
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
27 Окт 17° / 12°
28 Окт 19° / 14°
29 Окт 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0107 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Саакашвили созывает новый митинг
В Баку мужчине отрезали ухо фото; видео
Назревает очередной офшорный скандал Теперь Бермуды
Путин поблагодарил российских военных за Сирию
Захарова: «Ситуация в зоне карабахского конфликта остается непростой»
Азербайджан и Иран совместно будут производить автобусы
Турция призвала аннулировать независимость Курдистана
Армия Асада отбила у ИГИЛ нефтяную станцию
В Стамбуле горит небоскреб видео
«МегаФон» возглавил Геворк Вермишян
Последняя надежда России: Ксюша актуальный комментарий
Россию обвинили в продаже топлива «Талибану»
Saudi Aramco оценена в $2 трлн
Вердикт Евросуда: «Геноцид армян – всего лишь мнение» конец армянской мифологии
Комитет министров Совета Европы запускает процедуру против Азербайджана
А иранцы войдут в Баку с моря актуально
Мексиканцы заинтересовались Каспием посол пришел в Морскую администрацию
Убийство в Demirchi plaza: отца жертвы оскорбили в зале суда
Жириновский поспорил с Зюгановым о революции
В Азербайджане запретят роскошные надгробия
Красный император накануне нового рывка из цикла "Что там за Великой стеной"
Обыски в театре Армена Джигарханяна
Трамп: Россия препятствует давлению на КНДР
В Баку будет пасмурно и ветрено
Генпрокуратура о перестрелке в Хырдалане
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться