ЗАО Азербайджанское Каспийское морское пароходство (Каспар) ведет переговоры с Ираном по поводу открытия регулярных пассажирских рейсов из Баку в иранский порт Энзели (до 1979 года – порт Пехлеви) и обратно. Как сообщили haqqin.az в Каспаре, пока грузовые и пассажирские перевозки из Баку осуществляются паромами и кораблями типа RORO, или ролкеры, в порты Туркменбаши (Туркменистан), казахстанские Актау и Курык.

Для справки: ролкер - судно для перевозки грузов на колесной базе - автомобилей, грузового транспорта, ж/д вагонов.

Перевозок паромами и кораблями типа RORO в Иран пока нет, однако проект регулярных морских пассажирских рейсов в порт Энзели тщательно изучается. Если получится отправлять в этом направлении грузы, то, соответственно, можно будет перевозить и пассажиров. В целом для рентабельности пассажирских перевозок и круизных рейсов в первую очередь необходимо иметь в распоряжении пассажирское судно и как минимум 100-150 пассажиров на каждый рейс.

По данному вопросу состоялся обмен мнениями между представителями Каспара и побывавшей в Баку с визитом делегацией департамента портов и морских организаций министерства транспорта и градостроительства Ирана, а также на встрече с представителями администрации иранского порта Амирабад.

Глава Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов в беседе с haqqin.az отметил, что морские пассажирские перевозки в Иран и из его портов – в Баку, вне сомнения, будут весьма привлекательны для иранских туристов.

«Азербайджан вообще может стать зачинателем круизного туризма на Каспии. Пассажирские перевозки из Баку в Энзели осуществлялись еще в советские времена. Теперь этот маршрут даст мощный импульс еще большему интересу к Азербайджану всего огромного туристического ресурса Ирана. Считаю, что время для открытия третьего пути - наряду с воздушным и наземным - для визитов туристов из Ирана давно уже наступило», - сказал М.Агакеримов.

Иранская сторона полностью согласна с этим мнением. Открытие регулярного морского сообщения между Баку и иранским портом Энзели вызовет большой интерес в Иране, отметил в беседе с haqqin.az генеральный директор иранской туристической компании Ulduz Tourism Хамид Джахади.

«Туристы, которых мы отправляем в Азербайджан, нередко расспрашивают о возможности отправиться к вам морским путем. Возможности открытия морского сообщения с Баку рассматривались в ИРИ еще в 2012 году. Думаю, что отбоя от желающих добраться до вашей страны на теплоходе не будет. В Иране нет внутреннего круизного туризма. Многие иранцы, дабы попасть на лайнерные круизы, едут в Турцию, Италию и другие средиземноморские страны. Поэтому регулярные морские рейсы между Баку и Энзели, безусловно, привлекут еще больше туристов в Азербайджан», - уверен Джахади.

По его подсчетам, круизные рейсы как минимум на 15-20% увеличить турпоток из Ирана. Энзели - довольно крупный город с развитой инфраструктурой, к тому же одна из пяти свободных экономических зон Ирана. ТИ это, безусловно, открывает перспективы рентабельности морского пути Баку – Энзели.