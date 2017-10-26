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Комитет министров Совета Европы запускает процедуру против Азербайджана

 

Комитет министров Совета Европы официально уведомил Азербайджан о своем намерении начать юридические действия в обеспечение исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу Ильгара Мамедова, сообщает Turan.

B пресс-релизе по итогам заседания Комитета министров 25 октября напоминается, что арест и длительное содержание под стражей оппозиционного политика Мамедова сопровождались нарушением ряда статей Европейской конвенции о правах человека. На сегодняшний день ЕСПЧ признал нарушение статьи 18 только в отношении пяти лиц, и во всех этих случаях, за исключением мамедовского, заявители были из-под стражи освобождены.

25 октября Комитет министров принял решение о начале процедуры, введенной в практику в 2010 году. В соответствии с ней дело может быть возвращено в Европейский суд по правам человека для принятия решения о том, является ли его невыполнение дополнительным нарушением конвенции.

"B сегодняшней временной резолюции комитет предоставил Азербайджану возможность до 29 ноября представить свое мнение в письменной форме. Если до указанного ответа от Азербайджана не поступит, то очередная временная резолюция по передаче дела в Европейский суд по правам человека будет обсуждаться Комитетом министров 5 декабря", - сказано в заявлении.

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