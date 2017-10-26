В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге состоялось заседание Большой палаты, где был оглашен окончательный вердикт по апелляции правительства Швейцарии против решения ЕСПЧ от 17 декабря 2013 года по иску «Догу Перинчек против Швейцарии».

Швейцария, с которой судился турецкий политик, тогда полностью проиграла дело, однако под натиском армянской диаспоры официальный Берн все же подал апелляцию. Тем не менее Большая палата ЕСПЧ оставила прежнее решение неизменным, отвергнув апелляцию Швейцарии.

Решение ЕСПЧ можно по праву считать историческим, потому что отныне на официальном юридическом уровне «геноцид армян» объявлен не историческим фактом, а мнением, и любое уголовное преследование за высказывание противоположного соображения является нарушением статьи 10 Европейской конвенции о правах человека.

Заседанию Большой палаты Евросуда не помешало присутствие в Страсбурге внушительной делегации из Армении, которую возглавлял генпрокурор страны Геворг Костанян.

В эксклюзивном интервью haqqin.az турецкий политолог Мехмет Перинчек – сын Догу Перинчека, комментируя решение Европейского суда, заявил, что это большая победа Турции.

«Хотя Европейский суд оставил в силе ранее принятое решение, это не помешало армянам вновь навязывать свое мнение европейской общественности. Но справедливость восторжествовала. Ложь и террор уже давно стали визитной карточкой армянской политики, которая с удивительным постоянством продолжает оставаться кровавым исполнителем всевозможных зарубежных проектов, направленных против народов Кавказа и Турции. Но мы остановили эту ложь.

На самом деле геноциды устраивали армяне - против турков и азербайджанцев. И в период карабахской войны в 1990-е годы имели место бесчеловечные акты, в первую очередь геноцид азербайджанского населения города Ходжалы, совершенный армянскими военными формированиями во главе с бывшим и нынешним президентами Армении, министром обороны и другими ныне высокопоставленными армянскими чиновниками, запятнавшими свои руки в крови мирного азербайджанского населения.

Турецкая сторона неоднократно призывала Армению и ее зарубежную диаспору открыть архивы, которые могли бы пролить свет на произошедшее в 1915 году. Однако армянская сторона избегает создания совместной комиссии по изучению всех архивных материалов. А значит есть что скрывать армянам, которые устраивали террор и массовые убийства мирного населения. ЕСПЧ подтвердил свое прежнее решение, гласящее, что армянский нарратив о «геноциде 1915 года» нельзя рассматривать как факт и между событиями 1915 года и Холокостом нет ничего общего. Это еще одно поражение армян. Они не смогли протащить свою ложь. Не помогло армянам даже то, что их интересы в ЕСПЧ защищали известные адвокаты Джеффри Робертсон, Амаль Рамзи Клуни, Тоби Колис», - констатирует Мехмет Перинчек.