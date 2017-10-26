Saudi Aramco оценена в $2 трлн

Крупнейшая в мире по добыче и экспорту нефти компания Saudi Aramco может стоить более $2 трлн. Так высказался в преддверии IPO компании в интервью Reuters наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, сообщает ТАСС.

Он подтвердил, что размещение акций компании на бирже намечено на 2018 год, однако параметры размещения раскрывать не стал, отметив, что они все еще прорабатываются. Ранее предполагалось, что инвесторам будет предложено до 5% акций госкомпании.

"Aramco проявит себя в день IPO. Фактически, когда я говорил об оценке, то вел речь о $2 трлн, но это может быть и большая сумма", - заявил наследный принц.

Отметим, что Saudi Aramco, созданная при участии американских компаний в 30-х годах прошлого века, готовится к проведению крупнейшего в истории первичного предложению акций (IPO) в рамках программы реформ экономики королевства.