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Россию обвинили в продаже топлива «Талибану»

 

Россия поставляет топливо компаниям, которые затем перепродают его афганской радикальной исламской группировке «Талибан». Об этом сказал председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел, передает «Голос Америки».

«У меня нет конкретных доказательств поставок русскими оружия "Талибану"», — между тем отметил он,  выступая в Вашингтоне. 

По словам Павла, представители Североатлантического альянса, скорее всего, обсудят этот вопрос с Москвой 26 октября на шестом заседании Совета Россия - НАТО.

Отметим, что представители Пентагона уже на протяжении нескольких месяцев выражают обеспокоенность в связи с будто бы вмешательством России в ситуацию в Афганистане.

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